Trump’tan Papa Leo’ya Eleştiriler

13.04.2026 12:05
Trump, Papa Leo’yu eleştirerek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nı eleştiren bir Papa istemediğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14'üncü Leo'yu hedef alarak " Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum" dedi ve "Ben Beyaz Saray'da olmasaydım Leo Vatikan'da olmazdı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, açıklamasının hemen ardından paylaştığı bir görselle de dikkati çekti. Trump, Truth Social hesabında, kendisini İsa peygamberi andıran bir figür olarak tasvir eden bir illüstrasyon yayımladı. Görselde Trump, etrafı ışık halesiyle çevrili şekilde merkezde ve yüceltilmiş bir konumda resmedilirken, bir hastaya elini uzatarak şifa veren bir figür olarak betimleniyor.

Trump Papa Leo'yu hedef aldığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Papa Leo suçla mücadele konusunda zayıf ve dış politikada berbat. Trump Yönetimi'nden 'korkudan' bahsediyor ama Covid sırasında Katolik Kilisesi'nin ve diğer tüm Hristiyan kuruluşların yaşadığı korkudan hiç söz etmiyor. O dönemde rahipleri, papazları ve diğer herkesi, hatta dışarıda, 10 hatta 20 metre aralıkla ibadet yaptıkları halde, kilise ayinleri düzenledikleri için tutukluyorlardı."

Kardeşi Louis'yi ondan çok daha fazla seviyorum, çünkü Louis tam bir MAGA (Amerika'yı yeniden büyük yap) destekçisi. O anlıyor, Leo ise anlamıyor! İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın Venezuela'ya saldırmasının korkunç olduğunu düşünen bir Papa da istemiyorum; oysa Venezuela Amerika'ya büyük miktarda uyuşturucu gönderiyordu ve daha da kötüsü, hapishanelerini boşaltarak katilleri, uyuşturucu satıcılarını ve suçluları ülkemize gönderiyordu.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı eleştiren bir Papa da istemiyorum; çünkü ben ezici bir zaferle seçildiğim şekilde tam olarak yapmam gerekeni yapıyorum: suç oranlarını rekor seviyede düşürmek ve tarihin en büyük borsa piyasasını yaratmak.

Leo minnettar olmalı, çünkü herkesin bildiği gibi onun seçilmesi büyük bir sürprizdi. Papa olmak için hiçbir listede yoktu ve sadece Amerikalı olduğu için, Kilise onu Trump'la başa çıkmanın en iyi yolu olarak gördüğü için seçildi. Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo Vatikan'da olmazdı.

Ne yazık ki Leo'nun suç konusundaki zayıflığı ve nükleer silahlar konusundaki zayıflığı beni rahatsız ediyor. Ayrıca Obama yanlılarıyla, özellikle soldan bir kaybeden olan ve kilise cemaatlerinin ve din adamlarının tutuklanmasını isteyen David Axelrod gibi isimlerle görüşmesi de hoşuma gitmiyor.

Leo Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyu kullanmalı, radikal sola yaranmayı bırakmalı ve bir politikacı değil, büyük bir Papa olmaya odaklanmalı. Bu ona çok zarar veriyor ve daha da önemlisi Katolik Kilisesi'ne zarar veriyor"

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Güncel, Papa, Son Dakika

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
