Trump'tan Steve Hilton'a Destek

ABD Başkanı Donald Trump, California Valiliğine adaylığını koyan Cumhuriyetçi Steve Hilton'a destek verdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut California Valisi Gavin Newsom ile Demokratların eyalette "berbat iş çıkardığını" savundu.

California'dan insanların kaçtığını, suç oranlarının yükseldiğini ve vergilerin yüksekliğini eleştiren Trump, Hilton'un eyaletteki bu kötü gidişatı tersine çevirebilecek yetkinlikte olduğunu kaydetti.

Hilton'a her türlü desteği vereceğini belirten Trump, "Steve Hilton gibi harika bir valiyle California, hiç olmadığı kadar iyi hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

California'da ön seçimler 2 Haziran'da, valilik seçimleri 3 Kasım'da yapılacak.