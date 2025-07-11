Trump\'tan Texas Sel Felaketine Yorum

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Texas'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde yaşananların "korkunç" olduğunu söyledi.

Trump, Texas'taki sel felaketinin sonuçlarını yakından izlemek için uçağına hareketi öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan ve 119 kişinin hayatına mal olan sel felaketi için "korkunç" ifadesini kullanan Trump, insanların olanlara "inanamadığını" dile getirdi.

ABD Başkanı, bölgedeki barajın yıkılmamasına rağmen afet bölgesine bu kadar suyun nereden geldiğini anlamanın zor olduğunu vurguladı.

Eşi Melania Trump ile Texas'a hareket eden Trump, gün içinde bölgedeki bazı afetzede aileler, Texas Valisi Gregg Abbott ve diğer yetkililerle görüşeceğini kaydetti.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmış, Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Dün itibarıyla Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a yükselmişti.

Biden yönetimi döneminde 300 bin çocuğun kaybolduğunu hatırlattı

Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin güney sınırındaki tutumunu eleştirdi ve suça karışmış düzensiz göçmenlerle ilgili yaptığı mücadelede önünü açan kararlar alan mahkemelerin "sonunda doğru olanı yaptığını" belirtti.

Bunu "şaşırtıcı" bulduğunu söyleyen Trump, verdiği bu mücadelenin ülkenin bekası için önemli olduğunun mahkeme yönetimleri tarafından anlaşılmasının "çok önemli" olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, Biden dönemindeki kayıp göçmen çocuklara atıfta bulunarak, "Bildiğiniz gibi Biden döneminde 300 bin çocuk kayıp, değil mi? Biz bu çocukların 10 binini geri aldık ve daha fazlasının geri dönmesini planlıyoruz. Binlercesini geri alıyoruz." dedi.

Aralık 2014'te TİME dergisine röportaj veren Trump, Biden yönetiminin, sınırı refakatçisi olmadan geçen 300 binden fazla göçmen çocuğun izini kaybettiğini söylemiş, bunların çoğunun tehlikede olduğunu veya öldüğünü iddia etmişti.

Donald Trump, "Demokratlar döneminde burada 325 bin (kayıp) çocuğumuz var ve bu Demokratlar tarafından yapıldı; şu anda köle, seks kölesi veya ölü durumdalar. Benim yapacağım şey, nerede olduklarını bulup ailelerine geri götürmek olacak." ifadelerine yer vermişti.