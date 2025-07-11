Trump'tan Texas Sel Felaketine Yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Texas Sel Felaketine Yorum

Trump\'tan Texas Sel Felaketine Yorum
11.07.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Texas'taki sel felaketini 'korkunç' olarak nitelendirip 119 ölüye dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Texas'ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde yaşananların "korkunç" olduğunu söyledi.

Trump, Texas'taki sel felaketinin sonuçlarını yakından izlemek için uçağına hareketi öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan ve 119 kişinin hayatına mal olan sel felaketi için "korkunç" ifadesini kullanan Trump, insanların olanlara "inanamadığını" dile getirdi.

ABD Başkanı, bölgedeki barajın yıkılmamasına rağmen afet bölgesine bu kadar suyun nereden geldiğini anlamanın zor olduğunu vurguladı.

Eşi Melania Trump ile Texas'a hareket eden Trump, gün içinde bölgedeki bazı afetzede aileler, Texas Valisi Gregg Abbott ve diğer yetkililerle görüşeceğini kaydetti.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmış, Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Dün itibarıyla Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a yükselmişti.

Biden yönetimi döneminde 300 bin çocuğun kaybolduğunu hatırlattı

Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin güney sınırındaki tutumunu eleştirdi ve suça karışmış düzensiz göçmenlerle ilgili yaptığı mücadelede önünü açan kararlar alan mahkemelerin "sonunda doğru olanı yaptığını" belirtti.

Bunu "şaşırtıcı" bulduğunu söyleyen Trump, verdiği bu mücadelenin ülkenin bekası için önemli olduğunun mahkeme yönetimleri tarafından anlaşılmasının "çok önemli" olduğunu vurguladı.

Trump ayrıca, Biden dönemindeki kayıp göçmen çocuklara atıfta bulunarak, "Bildiğiniz gibi Biden döneminde 300 bin çocuk kayıp, değil mi? Biz bu çocukların 10 binini geri aldık ve daha fazlasının geri dönmesini planlıyoruz. Binlercesini geri alıyoruz." dedi.

Aralık 2014'te TİME dergisine röportaj veren Trump, Biden yönetiminin, sınırı refakatçisi olmadan geçen 300 binden fazla göçmen çocuğun izini kaybettiğini söylemiş, bunların çoğunun tehlikede olduğunu veya öldüğünü iddia etmişti.

Donald Trump, "Demokratlar döneminde burada 325 bin (kayıp) çocuğumuz var ve bu Demokratlar tarafından yapıldı; şu anda köle, seks kölesi veya ölü durumdalar. Benim yapacağım şey, nerede olduklarını bulup ailelerine geri götürmek olacak." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Texas Sel Felaketine Yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı

15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
09:35
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş...
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
08:33
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
07:18
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
01:00
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 18:31:09. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Texas Sel Felaketine Yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.