Trump'tan Yeni Gümrük Vergisi Açıklaması

WASHINGTON, 3 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde "karşılıklı gümrük tarifeleri" konusunda açıklamalarda bulundu, 3 Nisan 2025.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü büyük tepki doğuran ve tüm ithal ürünlerine "yüzde 10 asgari temel gümrük vergisi", bazı ticaret ortaklarınaysa daha yüksek gümrük vergileri getiren sözde "karşılıklı gümrük vergilerinin" uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)