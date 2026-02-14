Trump'tan Zelenski'ye Uyarı

(ANKARA) - ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in katılımıyla salı günü Cenevre'de yapılması beklenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turu öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna'yı harekete geçmeye ve süreci ilerletmeye çağırdı. Buna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ABD'nin Ukrayna'ya taviz vermesi yönünde baskı uyguladığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, dün akşamki basın açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor. (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenski harekete geçmeli… aksi halde büyük bir fırsatı kaçırır" ifadelerini kullandı.

Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını açıkladı.

Buna karşılık, Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'nin kendisine baskı uyguladığını belirterek sitem etti. Zelenski, ABD merkezli Politico gazetesine verdiği demeçte, "Washington, ülkemize taviz vermesi gerektiği yönünde Rusya'dan daha fazla sinyal gönderiyor. Bu doğru bir tutum değil" dedi.

Kremlin'in müzakerelerde oyalandığını ve bunun amacının ABD ile ilişkileri normalleştirmek ve yaptırımları hafifletmek olduğunu savunan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durdurabilecek siyasi ve mali güce yalnızca Washington'un sahip olduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı, müzakereler öncesinde müttefiklerden destek almak amacıyla bir dizi Avrupalı ve Amerikalı yetkiliyle görüşmek üzere dün Münih'e gitti.