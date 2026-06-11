Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Adayını Açıkladı - Son Dakika
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Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Adayını Açıkladı

11.06.2026 22:17
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Trump, Tulsi Gabbard'ın istifası sonrası Jay Clayton'u Ulusal İstihbarat Direktörü adayı gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tulsi Gabbard'ın istifası ile boşalan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Jay Clayton'u aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, halen New York Güney Bölgesi Savcısı olarak görev yapan Clayton'un Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne adaylığını sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Açıklamada Trump, "ABD Senatosunu, Jay'in adaylığını en kısa sürede onaylamaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Jay Clayton'un daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı ile Sullivan & Cromwell hukuk bürosunda yöneticilik yaptığını hatırlatarak, hukuk camiasında saygın bir isim olarak tanındığını vurguladı.

ABD yasalarına göre, kabine üyesi statüsündeki ve ülkenin istihbarat yapılanmasının en üst makamı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevi Senato onayına tabi bulunuyor.

Jay Clayton, ilk olarak Senato İstihbarat Komitesi'nin karşısına çıkarak üyelerin sorularını yanıtlayacak. Komiteden onay alması halinde adaylığı Senato Genel Kurulu'na gönderilecek. Clayton'un göreve başlayabilmesi için adaylığının Senato'da salt çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, aralarında CIA ve FBI'ın da bulunduğu toplam 18 ABD istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu bulunuyor.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise özellikle Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmişti. Gabbard, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Adayını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tümay Meraklı Tümay Meraklı:
    insan kendi işine bakmali belki de Gabbard kardeşin ailesi için karar vermesi doğru olmuş vallahi bu dünyada ailenden önemli ne var 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kan Aykut Kan:
    umarım bu atama ülkemizin turizm ve dış ticaret ilişkilerine olumsuz etki yapmaz zaten dünya gözünde imajımız bozuktur bir de böyle değişiklikler moralimizi bozuyor 0 0 Yanıtla
  • Mümtaz Centoglu Mümtaz Centoglu:
    yahu bu Clayton kim ya bir istihbarat direktörü seçilir mi böyle hemen değiştirilir mi anlamadım açıkçası Gabbard da gitti bu da geldi kim haklı kim haksız anlaşılmıyor artık hiç bu işleri 0 0 Yanıtla
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