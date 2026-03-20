Trump ve BAE Lideri Telefon Görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve bunların bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe etkilerini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre,

Görüşmede ayrıca İran'ın BAE ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırıları da gündeme geldi.

Söz konusu saldırıların sivilleri, sivil altyapıyı ve hayati tesisleri hedef aldığı, bunun da devletlerin egemenliği ile uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Habere göre Trump, İran'ın saldırılarını kınadı ve ABD'nin BAE ile bölge ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu, topraklarını, istikrarlarını ve güvenliklerini savunma çabalarına tam destek verdiğini ifade etti.