Trump ve Milei Mar-a-Lago'da Görüştü - Son Dakika
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Trump ve Milei Mar-a-Lago'da Görüştü

Trump, Arjantin Başkanı Milei ile Florida'daki malikanesinde bir araya geldi. Görüşme olumlu geçti.

15.11.2024 11:48
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Mar-a-Lago'daki malikanesinde görüştüğü ileri sürüldü.

Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Trump'ın Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago'da, Milei ile bir araya geldiğini iddia etti.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden yetkili, Milei'nin Amerikalı yatırımcılarla da bir araya geldiğini aktardı.

ABD basınında görüşmeye dair yer alan haberlerde, Milei'nin, Trump'ın 5 Kasım'daki seçimleri kazanmasının ardından bir araya geldiği ilk yabancı lider olduğuna dikkat çekildi.

Aynı günün akşamı "America First Policy" enstitüsü için Mar-a-Lago'da düzenlenen galaya katılan Milei, burada yaptığı konuşmada, seçimlerdeki zaferi dolayısıyla Trump'ı tebrik etti.

Milei ayrıca, X'in sahibi milyarder Elon Musk'ın sosyal medya sitesinin "insanlığı kurtarmaya" yardımcı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Milei Mar-a-Lago'da Görüştü - Son Dakika

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