Trump, yaz-kış saati tasarısının Senato'da kabulü için Cotton'a yüklendi - Son Dakika
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Trump, yaz-kış saati tasarısının Senato'da kabulü için Cotton'a yüklendi

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ABD Başkanı Donald Trump, yaz-kış saati uygulamasını kaldıracak tasarının Senato'da kabul edilmesi çağrısında bulundu. Tasarıyı engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklenen Trump, uygulamanın ekonomiye yük getirdiğini ve yaşam düzenlerini bozduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Trump, Ohio'da düzenleyeceği mitinge giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktaran Trump, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunarak, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi.

Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini anımsatan Trump, "Temsilciler Meclisi bunu yüzde 80'in üzerinde bir oy oranıyla kabul etti. Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı." diye konuştu.

Dün sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

Kaynak: AA
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