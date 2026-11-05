Trump, yaz ve kış saati düzenlemesinin Senatoda hâlâ oylanmamasını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, yaz ve kış saati düzenlemesinin Senatoda hâlâ oylanmamasını eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Başkanı Donald Trump, yaz ve kış saati uygulamasını kaldıracak düzenlemenin Senatoda hâlâ oylanmamasını eleştirdi. Trump, Temsilciler Meclisinin düzenlemeyi birçok kez onaylayıp Senatoya gönderdiğini, Senatonun ise konuyu henüz ele almadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaz ve kış saati uygulamasını kaldıracak düzenlemenin hala Senato tarafından oylanarak kabul edilmemesini eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz ve kış saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik açıklamada bulundu.

Gün batımının yerel saatle 17.00 sularında olduğuna, havanın erkenden karardığına işaret eden Trump, Senatonun bu düzenlemeyi hala onaylamamasının "çok kötü" olduğunu savundu.

Trump, ara seçimlerden önce bu meseleyi büyütmek istemediğini ancak Temsilciler Meclisinin düzenlemeyi birçok kez onaylayarak Senatoya gönderdiğini ancak Senatonun henüz bu konuyu ele almadığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

ABD'de yaz saati tartışması

ABD'de siyasetçiler, yaz saati uygulamasının yararları ve zararları ile saatlerin değişip değişmemesi gerektiği gibi konularda uzun zamandır tartışıyor.

Yaz saati uygulamasının sürdürülmesini isteyenler, Amerikan halkının bu sayede gün ışığından daha fazla yararlandığını savunuyor.

Donald Trump, geçen yıl Amerika'da 6 ayda bir yapılan saat değişikliğine son vereceğini ve Cumhuriyetçi Partinin nihayet bu sorunu çözeceğine söz vermişti.

ABD'de Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde hayata geçirilen yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

Kongre, 1970'lerde kalıcı yaz saati uygulamasını benimsemiş ancak tepkiler üzerine 10 ay sonra bu yasa iptal edilmişti.

Kaynak: AA
Donald TrumpABD BaşkanıPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:27:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Trump, yaz ve kış saati düzenlemesinin Senatoda hâlâ oylanmamasını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android