Trump, yaz ve kış saati düzenlemesinin Senatoda hâlâ oylanmamasını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, yaz ve kış saati uygulamasını kaldıracak düzenlemenin hala Senato tarafından oylanarak kabul edilmemesini eleştirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz ve kış saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik açıklamada bulundu.

Gün batımının yerel saatle 17.00 sularında olduğuna, havanın erkenden karardığına işaret eden Trump, Senatonun bu düzenlemeyi hala onaylamamasının "çok kötü" olduğunu savundu.

Trump, ara seçimlerden önce bu meseleyi büyütmek istemediğini ancak Temsilciler Meclisinin düzenlemeyi birçok kez onaylayarak Senatoya gönderdiğini ancak Senatonun henüz bu konuyu ele almadığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

ABD'de yaz saati tartışması

ABD'de siyasetçiler, yaz saati uygulamasının yararları ve zararları ile saatlerin değişip değişmemesi gerektiği gibi konularda uzun zamandır tartışıyor.

Yaz saati uygulamasının sürdürülmesini isteyenler, Amerikan halkının bu sayede gün ışığından daha fazla yararlandığını savunuyor.

Donald Trump, geçen yıl Amerika'da 6 ayda bir yapılan saat değişikliğine son vereceğini ve Cumhuriyetçi Partinin nihayet bu sorunu çözeceğine söz vermişti.

ABD'de Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde hayata geçirilen yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

Kongre, 1970'lerde kalıcı yaz saati uygulamasını benimsemiş ancak tepkiler üzerine 10 ay sonra bu yasa iptal edilmişti.