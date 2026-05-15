Trump Yönetimi Altında Boş Büyükelçilikler

15.05.2026 21:41
ABD'de 195 büyükelçilikten 115'inin boş olması, Trump'ın diplomatik zorluklar yaşamasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 1,5 yıl geride kalmasına rağmen ABD'nin, bazıları önemli müttefik ülkeler olmak üzere dünya genelindeki 195 büyükelçilik koltuğunun 115'inin halen boş olduğu bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Dışişleri Bakanlığı memurlarını temsil eden sendika olan Amerikan Dışişleri Servisi Derneğinin yayımladığı verilere dayanarak, Trump'ın ikinci dönemi devam ederken dünya genelinde halen birçok ülkede Amerikan büyükelçisinin bulunmadığını yazdı.

ABD'nin özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Irak, Kuveyt, Rusya ve Ukrayna gibi önemli uluslararası sorunların muhatabı olan ülkelerde büyükelçisinin olmamasının dikkati çektiği belirtildi.

Trump yönetiminin İran ile devam eden gerginlik bağlamında Orta Doğu ile ve Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla bu bölgeyle yakın diplomatik temasları devam ederken, söz konusu ülkelerde büyükelçilerinin bulunmamasının "önemli bir diplomatik handikap" olduğu ifade edildi.

Öte yandan, ABD'nin özellikle Çin ile rekabet halinde olduğu belirtilen Afrika'daki 51 ABD büyükelçiliğinden 37'sinde büyükelçi bulunmadığı kaydedildi.

Haberde, Trump'ın büyükelçi seçiminde yavaş davrandığına ve yavaş işleyen Senato onay sürecine işaret edilirken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Aralık 2025'te yaklaşık 30 kariyer büyükelçisini ani bir şekilde geri çağırma kararının da bugünkü duruma zemin hazırladığı belirtildi.

Trump'ın ilk döneminin yaklaşık aynı döneminde 188 büyükelçi pozisyonundan 45'inin, 2015 yılında Barack Obama'nın ikinci döneminde ise 187 büyükelçi pozisyonundan 12'sinin boş olduğu bilgisi de haberde yer aldı.

ABD'de büyükelçiler, başkan tarafından aday gösteriliyor ve Senato tarafından onaylanıyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
