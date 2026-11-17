NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 50,1 milyar dolarlık yatırımla hava trafik kontrol sistemlerinin modernizasyonunu finanse etmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russ Vought'un Temsilciler Meclisi ile Senato ödenek komitesi üyelerine mektup gönderdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu mektup ile Kongre'nin son teknoloji ürünü yeni bir hava trafik kontrol sistemini tamamen finanse etmeye çağrıldığı aktarıldı.

FAA'nın Trump yönetimi altında 12,5 milyar dolarlık peşinatla modernizasyonda ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, eskiyen altyapının 13 Kasım'da ülke çapında uçuşların durdurulmasına yol açmasının finansman aciliyetini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin 50,1 milyar dolarlık talepte bulunduğu ifade edilerek, bu kapsamda güvenilir bir dijital mimariyi tamamlamak için 10,1 milyar dolar, modası geçmiş havalimanı altyapısını yenilemek, eskiyen havalimanı terminallerini modernize etmek, beş yeni birleştirilmiş Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi (ARTCC) inşa etmek ve 140 adede kadar hava trafik kontrol kulesi inşa etmek ve geliştirmek için 10'ar milyar dolar istendiği kaydedildi.

Mektupta, "Amerikan halkına son teknoloji ürünü, yepyeni bir hava trafik kontrol sistemi sunmak için FAA'nın, Kongre'nin Ulusal Hava Sahası Sistemine yönelik yatırımları daha da hızlandırmasına ihtiyacı var. Bu yeni sistem, ARTCC'lerin ve Havalimanı Trafik Kontrol Kulelerinin inşasının yanı sıra havalimanı güvenlik iyileştirmelerini de içeren önemli altyapı geliştirmeleri gerektirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Uçuşlar 4 saatten fazla süreyle durmuştu

FAA, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy daha sonra düzenlediği basın toplantısında, kararın kaldırıldığını ve hava sahasını yeniden açtıklarını duyurmuştu.

Dört saatten fazla süren kısıtlama binlerce uçuşun gecikmesine veya iptaline yol açmıştı.