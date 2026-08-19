Kuzey Kore lideriyle görüşme masada: İstek Trump'tan geldi - Son Dakika
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Kuzey Kore lideriyle görüşme masada: İstek Trump'tan geldi

Kuzey Kore lideriyle görüşme masada: İstek Trump\'tan geldi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu yıl bitmeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istediği ve olası buluşmanın 2026 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi marjında gerçekleşmesi için talimat verdiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu yıl bitmeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istediği ve olası buluşmanın 2026 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi marjında gerçekleşmesi için talimat verdiği ileri sürüldü.

TRUMP'TAN BEKLENMEDİK İSTEK

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre, Trump, Kim ile yüz yüze görüşmek istediğini ve görüşmenin kasımda Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenecek APEC Zirvesi için gerçekleştireceği Asya ziyareti kapsamında yapılabileceğini özel olarak gündeme getirdi.

Trump'ın Kim ile görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat verdiği iddia edilirken, bir Beyaz Saray yetkilisi, olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını, iki liderin "uygun bir zamanda" görüşeceğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, 16 Ağustos'ta, Kuzey Kore lideri Kim ile sahip olduğu iyi ilişkileri gerekçe göstererek, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını vermişti.

"BİDEN VE OBAMA'DAN HOŞLANMIYORDU AMA BENİMLE İYİ"

Başka bir açıklamasında da Trump, Kim'in kendisine saygı duyduğunu aktararak, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de, Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da olmak üzere 3 kez görüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideriyle görüşme masada: İstek Trump'tan geldi - Son Dakika

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