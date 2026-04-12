TSMC Yapay Zeka Talebiyle Rekor Gelire Ulaştı

12.04.2026 14:29
TSMC, yapay zeka uygulamalarına olan yoğun ilgi sayesinde birinci çeyrek gelirlerinde yüzde 35'lik artışla rekora imza attı. Özellikle veri merkezleri ve yapay zeka yatırımlarındaki artış, şirketin finansal başarılarına katkı sağladı.

TSMC, yapay zeka uygulamalarına yönelik yoğun ilgi nedeniyle birinci çeyrek satış verilerinde pazar tahminlerini büyük farkla aştı. Dünyanın en büyük fason çip üreticisi, gelirlerinde yüzde 35'lik sıçrama kaydettiğini açıkladı. Ocak-mart döneminde, özellikle veri merkezleri ve üretken yapay zeka odaklı yatırımların artması, şirketin finansal tablolarında tarihi bir rekorun kapılarını araladı.

TSMC'nin ocak-mart dönemi geliri 1.134 trilyon Tayvan Doları'na ulaşarak, geçen yılın aynı dönemindeki 839,3 milyar Tayvan Doları'nı geride bıraktı. Bu sonuç, LSEG tahminini aşmanın yanı sıra şirketin kendi öngörülerinin de üzerine çıktı. Yapay zeka endüstrisindeki bu üstünlük, pandemi sonrası tüketici elektroniği talebindeki düşüşü başarıyla telafi etti.

TSMC'nin rekor raporu, Ortadoğu'daki artan gerilim ve yükselen enerji maliyetleri gibi küresel zorlukların yaşandığı bir dönemde geldi. Ancak uzmanlar, yapay zeka çiplerindeki kısıtlı üretim kapasitesinin fiyatları ve kâr marjlarını artıracağına inanarak, şirketin nisan-haziran dönemi gelir tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 29 değer kazandı.

TSMC'nin bu başarısında, Nvidia gibi teknoloji devleriyle olan iş ortaklıkları önemli rol oynuyor. Ayrıca, Foxconn da birinci çeyrek satışlarında yüzde 30'luk güçlü bir artış bildirdi. Şimdi tüm gözler, TSMC'nin 16 Nisan'da açıklayacağı ayrıntılı çeyrek kâr raporuna ve yılın geri kalanı için çizeceği yol haritasına çevrildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
