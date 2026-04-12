TSMC Yapay Zeka Talebiyle Rekor Gelire Ulaştı

TSMC, yapay zeka uygulamalarına yönelik yoğun ilgi nedeniyle birinci çeyrek satış verilerinde pazar tahminlerini büyük farkla aştı. Dünyanın en büyük fason çip üreticisi, gelirlerinde yüzde 35'lik sıçrama kaydettiğini açıkladı. Ocak-mart döneminde, özellikle veri merkezleri ve üretken yapay zeka odaklı yatırımların artması, şirketin finansal tablolarında tarihi bir rekorun kapılarını araladı.

TSMC'nin ocak-mart dönemi geliri 1.134 trilyon Tayvan Doları'na ulaşarak, geçen yılın aynı dönemindeki 839,3 milyar Tayvan Doları'nı geride bıraktı. Bu sonuç, LSEG tahminini aşmanın yanı sıra şirketin kendi öngörülerinin de üzerine çıktı. Yapay zeka endüstrisindeki bu üstünlük, pandemi sonrası tüketici elektroniği talebindeki düşüşü başarıyla telafi etti.

TSMC'nin rekor raporu, Ortadoğu'daki artan gerilim ve yükselen enerji maliyetleri gibi küresel zorlukların yaşandığı bir dönemde geldi. Ancak uzmanlar, yapay zeka çiplerindeki kısıtlı üretim kapasitesinin fiyatları ve kâr marjlarını artıracağına inanarak, şirketin nisan-haziran dönemi gelir tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 29 değer kazandı.

TSMC'nin bu başarısında, Nvidia gibi teknoloji devleriyle olan iş ortaklıkları önemli rol oynuyor. Ayrıca, Foxconn da birinci çeyrek satışlarında yüzde 30'luk güçlü bir artış bildirdi. Şimdi tüm gözler, TSMC'nin 16 Nisan'da açıklayacağı ayrıntılı çeyrek kâr raporuna ve yılın geri kalanı için çizeceği yol haritasına çevrildi.