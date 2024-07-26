TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erel, ÇAKÜ'nün eğitim, öğretim, araştırma geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik ve toplumsal katkı faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Çiftçi ise ÇAKÜ'nün inovasyon, AR-GE ve yenilik ekosisteminde öncü üniversite olma yolunda önemli mesafeler aldığını ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. TÜBA Asli Üyesi Erel ise projelerin ürüne dönüştürülerek Türkiye'ye katma değer sağlamasının ve yeni istihdam alanları açmasının önemine vurgu yaptı.

26.07.2024 16:15
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti.

Rektör Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Erel, ÇAKÜ'nün eğitim, öğretim, araştırma geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik ve toplumsal katkı faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, inovasyon, AR-GE ve yenilik ekosisteminde öncü üniversite olma yolunda önemli mesafeler aldıklarını, akademi, kamu, sanayi ve toplum iş birliğini güçlü bir sinerjiye dönüştürerek sektörlere nitelikli iş gücü desteğinin yanında öğrencilere istihdam imkanı ve nitelikli gelişim ortamı hazırladıklarını söyledi.

Üniversite sanayi işbirliğini geliştirme amacıyla kurulan ÇAKÜ Teknokent ve ÇAKÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile ARGE faaliyetlerinde girişimcilere ve araştırmacılara rehberlik ettiklerini belirten Çifti, etkin, özgün, uygulanabilir ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma projelerini ortaya çıkardıklarını kaydetti.

TÜBA Asli Üyesi Erel de bir alanda özgün sonuca ulaşabilmek için o alanla ilgili derin bilgi sahibi olmanın önemine dikkati çekti.

Her projenin ürüne dönüştürülerek Türkiye'ye katma değer sağlamasının ve yeni istihdam alanları açmasının hedeflenmesi gerektiğini belirten Erel, ÇAKÜ'nün insan ve bilgi odaklı misyonunun ve ürettiği çıktıların dikkatleri çektiğini ve gün geçtikçe gelişen araştırma geliştirme faaliyetlerinin takdirle karşılandığını ifade etti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarında ÇAKÜ'nün eğitim diplomasisi, temel bilimler ve sağlık alanlarındaki başarılı sonuçları ile farkındalık oluşturduğunu aktaran Erel, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ve ekibini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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