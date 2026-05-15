TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sivas\'ta Açıldı

Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Sergide, öğretmen Tülin Türkdoğan, koordinesinde 17 proje ile özel eğitim öğrencilerinin eğitimlerini ve yaşam becerilerinin artırılması noktasında hazırlanan çalışmalar yer alıyor.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Ebubekir Boyraz, özel eğitim uygulama okulunun Sivas ta daha çok otizm spektrum bozukluğuna sahip öğrencilere eğitim veren bir devlet okulu olduğunu söyledi.

Öğrencilerin okulda yaşam, eğitim, sosyal becerilerini geliştirmelerinin ailelere günlük yaşamda büyük kolaylıklar sağladığını aktaran Boyraz, "TÜBİTAK 4006 projesini uygulayarak özel eğitim alanında ilk defa büyük bir başarı elde ettiler. Sivas Özel Eğitim Uygulama Okulu, okul idaresi ve öğretmenlerini büyük fedakarlıkları ve özverili çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum." dedi.