TÜGVA İzmir İl Temsilciliği tarafından Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından "Şehitleri Anma Programı" gerçekleştirildi.
Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, vatanın şehitlerden emanet olduğunu belirterek, gençlerin bu kıymetli vatanla gururlanmalarını, ancak sorumluluklarını da unutmamaları gerektiğini söyledi.
Elban, bu coğrafyada tutunmanın bedelleri olduğunu ifade ederek, "Kendi değerleri, geçmişi, tarihi ve insanıyla barışık, çok bilgili ve güçlü insanlarla bu coğrafyada tutunabiliriz. Nasıl ki Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız bu sorumluluğu yerine getirmiş ve bu kahramanlığı göstermişlerse 15 Temmuz'da da bu gençlik, bu güzel nesil hakkıyla sınavını verdi, vatanı için canını gözünü kırpmadan verebileceğini gösterdi. Dünyada lider ülke olmak için kendimizi her anlamda yetiştirmek için mücadele edelim." diye konuştu.
TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Muhammet Yiğit Aslanata da gençlerin ülkenin umudu olduğunu ve en büyük güçlerinin maneviyatları olduğunu söyledi.
Gençlere seslenen Aslanata, "Sizler ellerinizde tuttuğunuz Türk bayrakları gibisiniz. Bu milletin, vatanın, devletin, al bayrağın yarınlara umudusunuz. Sizler bu şekilde mücadele ettiğiniz sürece hiçbir güç sizin üstünüzde oyun kuramayacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından Şehitleri Anma Futbol Turnuvası'nda derece girenlere kupaları takdim edildi.
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