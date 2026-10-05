TÜİK verileriyle ekimde ev ve iş yeri kira zammı tavanı yüzde 31,49 olarak belirlendi - Son Dakika
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TÜİK verileriyle ekimde ev ve iş yeri kira zammı tavanı yüzde 31,49 olarak belirlendi

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TÜİK verileriyle ekimde ev ve iş yeri kira zammı tavanı yüzde 31,49 olarak belirlendi
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TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyonuna göre, ekimde ev ve iş yeri kiralarında zam tavanı yüzde 31,49 oldu. Eylülde TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artarken önceki tavan yüzde 31,79'du.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı enflasyonu verilerine göre, ev ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan yüzde 31,49 oldu.

TÜİK verilerine göre eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 artış kaydedildi.

Buna göre, ekim ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da en fazla yüzde 31,49 olacak. Geçen bu tavan yüzde 31,79 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TÜİK verileriyle ekimde ev ve iş yeri kira zammı tavanı yüzde 31,49 olarak belirlendi - Son Dakika
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