Tüketici Hakem Heyetleri 1,9 Milyar Liralık Uyuşmazlığı Çözdü - Son Dakika
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Tüketici Hakem Heyetleri 1,9 Milyar Liralık Uyuşmazlığı Çözdü

Tüketici Hakem Heyetleri 1,9 Milyar Liralık Uyuşmazlığı Çözdü

Tüketici hakem heyetleri, bu yılın 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Heyetler, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı ve masrafsız bir şekilde çözülmesini sağlarken, yargı mercilerinin iş yükünü de azaltıyor. Bu dönemde en fazla şikayet perakende ticaret alanında yapıldı ve başvuruların büyük bir kısmı e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

08.05.2024 09:49
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Tüketici hakem heyetleri, bu yılın 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı alternatif çözüm merci olarak 1995 yılından beri görev yapıyor.

Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

Heyetler, bugüne kadar yaklaşık 17 milyon uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden karara bağladı.

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 4 ayında 241 bin 53 başvuru yapıldı, bu dönemde devreden dosyalarla birlikte 247 bin 966 uyuşmazlık karara bağlandı. Başvuruların değeri 1,9 milyar lira olarak hesaplandı.

En fazla şikayet perakende ticaret alanında yapıldı

Bu dönemde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde ilk sırada yüzde 12,8 ile ayakkabılara yönelik şikayetler yer aldı.

Bu şikayet konusunu, yüzde 5,67 ile "kredi kartı üyelik ücreti", yüzde 4,68 ile "kıyafet", yüzde 4,25 ile "cep telefonu", yüzde 3,94 ile "mobilya", yüzde 3,31 ile "internet abonelikleri" ve yüzde 2,48 ile "GSM aboneliği" izledi.

Sektörel bazda ise aynı dönemde en çok yüzde 57,72 ile "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 10,63 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 8,83 ile "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvurular takip etti.

Öte yandan, tüketiciler, e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla başvurularını elektronik ortamda iletebiliyor.

Bu kapsamda, 2024'ün ilk 4 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

E-Devlet, Yargı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketici Hakem Heyetleri 1,9 Milyar Liralık Uyuşmazlığı Çözdü - Son Dakika

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