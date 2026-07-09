TÜMOSAN 81.110Evo ile Finale Yükseldi

TÜMOSAN, uluslararası traktör sektörünün ödül programlarından Tractor of the Year 2027'de başarı elde etti. Şirketin yeni nesil traktörü 81.110Evo, kendi kategorisinde finale kalan modeller arasında yer aldı.

Tractor of the Year 2027 değerlendirme sürecinin ilk aşaması, 23-25 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 'Let the Challenge Begin' etkinliğinde gerçekleştirildi. TÜMOSAN, bu organizasyonda ilk kez uluslararası jüri üyelerinin karşısına çıkarken, 81.110Evo modeli performansı, teknolojik özellikleri, yenilikçi çözümleri, verimliliği ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla değerlendirildi.

Avrupa'nın önde gelen tarım yayınlarını temsil eden uzman gazetecilerden oluşan uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 81.110Evo, kendi kategorisinde finale yükselen modeller arasında yer aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1998 yılından bu yana düzenlenen Tractor of the Year, tarım makineleri sektörünün en prestijli ödül programları arasında gösteriliyor. Yenilikçi teknolojileri ve sektöre yön veren traktör modellerini öne çıkaran organizasyonda finalistler, bağımsız uluslararası jüri tarafından belirleniyor.

"81.110Evo'nun finale yükselmesi, TÜMOSAN'ın Ar-Ge, mühendislik ve üretim alanındaki yetkinliğinin uluslararası platformda da karşılık bulduğunu ortaya koydu."

Tractor of the Year 2027 ödüllerinin kazananları, Kasım ayında İtalya'da düzenlenecek EIMA International 2026 Fuarı kapsamında açıklanacak.