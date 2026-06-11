Tuna Tuğcu'nun İhraç Kararına İptal Davası - Son Dakika
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Tuna Tuğcu'nun İhraç Kararına İptal Davası

11.06.2026 16:27
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Prof. Dr. Tuna Tuğcu, YÖK disiplin kurulu kararına karşı dava açtı. Mobbing ve hukuksuzluk iddiası var.

(ANKARA) - Avukat Hüseyin Ersöz, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun YÖK Yüksek Disiplin Kurulu'nca kamu görevinden çıkarılması kararının iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açıldığını bildirdi.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebiyle, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu'nun hukuka aykırı olarak verdiği bir kararla kamu görevinden çıkarılmıştı. Bu karara karşı Ankara İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtık. Dava dilekçesinde, verilen kararın son 4 yıldır devam eden 'sistematik mobbingin' son aşaması olduğunu; yöneltilen suçlamanın şartlarının oluşmadığını; doktor raporuna dayanan mazeretin dikkate alınmadığını; ceza verilirken sözlü savunma ve tanık dinletme haklarının kullandırılmadığını; 'özel hukuk' anlaşmazlığına dayanan bir konunun ihraç gerekçesi olarak gösterildiğini ifade ettik."

"BU KARARIN İDARİ YARGIDAN DÖNECEĞİNE İNANIYORUZ"

Bu konuda Prof. Dr. Eşref Adalı ve Prof. Dr. Mehmet Ufuk Çağlayan'ın hazırladığı bilimsel mütalaaya da dilekçemizde yer verdik. Öyle ki söz konusu mütalaa da yer alan, '... Prof. Dr. Tuna Tuğcu'ya geçerliliği sona ermiş lisansları kullandırma, lisans limitini aşma, üniversiteye lisanssız kullanım yaptırma veya üniversitenin bilişim sistemlerine erişimi engelleme yönünde teknik bir sorumluluk yüklenemeyeceği kanaatindeyiz' değerlendirmesi de Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun haksız bir idari işlemle 'kamu görevinden çıkarıldığını' göstermektedir.

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan ceza, idare hukukunun temel prensiplerine de birçok yönden aykırılık taşımaktadır. Bu kararın idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. Fakat üniversitesinden ve öğrencilerinden 'haksız bir kararla ayrılan' Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun, kamunun ve öğrencilerinin uğratıldığı zararın telafisi ise ne yazık ki mümkün olmayacak."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuna Tuğcu'nun İhraç Kararına İptal Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Mzlm Sibel Mzlm:
    dava açtılar güzel. mahkemeye gitti iyi. ama olanlar oldu. kaybedilen zaman geri gelmez. yargı karar verir belki. ama hak zararı kalmış. bu işlerin çoğu böyle kalıyo işte. 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Yavuz Kubilay Yavuz:
    iyi de hukuk yoluna başvurmuş işte artık mahkemenin karar vermesini beklemek lazım 0 0 Yanıtla
  • Engin Atalan Engin Atalan:
    çok üzücü yani bir hoca böyle ihraç edilmesi insanı üzüyor hele de mobbing iddiası varsa hani hayvanlar bile bu kadar haksızlığa uğramaz ya insan için ne söylenebilir 0 0 Yanıtla
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