Tuncay Sonel Gözaltında

19.04.2026 16:21
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Sonel'in gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan günü Elazığ'da gözaltına alındı.

Tuncay Sonel, Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip tarafından 18 Nisan günü sabah saatlerinde Erzurum'a getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci maddesinde, 'Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı ve aynı yer Ağır Ceza Mahkemesine aittir' hükmü uyarınca Sonel'in adli işlemleri Erzurum'da yapılıyor.

