Tunceli'de mantar topladıktan sonra debisi yüksek dereden geçemeyerek arazide mahsur kalan 3 kardeş, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İl merkezine bağlı Gökçek köyü kırsalına dün mantar toplamaya giden S.K, F.K. ve M.K, dönüş yolunda debisi yükselen dereden geçemeyince mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu 3 kardeşin yerini tespit etti.
Derenin üzerine havadan hat kuran ekipler, daha sonra 3 kardeşi güvenli şekilde karşıya geçirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen kardeşler, araçlarla il merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de 3 Kardeş Derede Mahsur Kaldı - Son Dakika
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