Tunceli'de 35 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Tunceli'de 35 Bin Fidan Dikildi

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Tunceli'de 11 Kasım'da 35 bin fidan toprakla buluşturuldu, etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi.

12.11.2024 02:27
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Tunceli'de, 35 bin fidan toprakla buluşturuldu

TUNCELİ - Tunceli'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tunceli'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle kent genelinde 35 bin fidan toprakla buluşturuldu. Mazgirt ilçesi İsmailli Köyü'nde bulunan Pir Ali Ziyaretgahı'ndaki etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, kurum amirleri, kamu çalışanları, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte küçük bir çocukla birlikte fidan dikerek can suyu veren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'mizde, 35 bin fidan toprakla buluşacak. Burada da 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Etkinliğimize üniversite öğrencilerimiz, kamu çalışanlarımız ve köylülerimiz katılıyor. Bu faaliyetleri yaparken manevi merkezleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçen sene Sarısaltık'ta binlerce fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu seferde vatandaş nezdinde manevi kıymeti olan Pir Ali mevkiinde 2 bin 500 fidan diktik. İnşallah buranın güzelliğine güzellik katar, gölgesinde çocuklar oynar ve uyurlar" dedi.

Etkinlikte, ziyaretgahta mum da yakan Vali Tekbıyıkoğlu getirilen lokmaları da pay etti.

Kaynak: İHA

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