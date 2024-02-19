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Tunceli'de ağa takılan balıkçıl kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağa takılan balıkçıl kuşu son anda kurtarıldı. Balıkçının kuşla sohbeti tebessüm ettirdi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde, Keban Baraj gölü üzerinde balıkçılık yapan Özen Ekici, bir balıkçılın ağlara takıldığını fark etti. Kuşu kurtarabilmek için ağı hızlıca toplayan Ekici, sağlık sorunu olmadığını gördükten sonra, doğal ortamına geri bıraktı. Balıkçı Ekici'nin kuşla kurduğu diyalog izleyenlere tebessüm ettirdi.

Daha öncede benzer durumla karşılaştığını aktaran Özen Ekici, "Ben baraj gölü üzerinde balıkçılık yapıyorum. Ağa takılan balığı almak isteyen balıkçıl kuşu ağımıza takıldı. Durumu fark ettikten sonra ağı çektim. Balıkçıl kuşunun sağlık durumu iyiydi. Doğal ortamına geri bıraktım. Önceki yıllarda da benzer durum olmuştu. O zaman balıkçıl kuşunun bacağında sıyrık vardı. Pansuman yapıp öyle doğaya salmıştım" dedi.