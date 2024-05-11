Tunceli'de arama kurtarma ekipleri, coşkun akan Munzur Çayı'nda eğitim alıyor - Son Dakika
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Tunceli'de arama kurtarma ekipleri, coşkun akan Munzur Çayı'nda eğitim alıyor

Tunceli\'de arama kurtarma ekipleri, coşkun akan Munzur Çayı\'nda eğitim alıyor

Tunceli'de arama kurtarma ekipleri, suda kaybolan ve yardım isteyenlere daha hızlı müdahale edebilmek için Munzur Çayı'nda zorlu eğitimlerden geçiyor. Kentte faaliyet yürüten ekipler, sel, su baskını ve boğulma vakalarına hızlıca müdahale etmeyi amaçlıyor. Munzur Çayı'nda gerçekleştirilen eğitimlerle ekipler, tecrübe kazanıyor ve arama kurtarma yeteneklerini geliştiriyor.

11.05.2024 12:33
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Tunceli'de arama kurtarma ekipleri, suda kaybolan ve yardım isteyenlere daha hızlı müdahale edebilmek için şu sıralar coşkun akan Munzur Çayı'nda zorlu eğitimlerden geçiyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken ve her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte, özellikle yaz aylarında boğulma vakaları meydana geliyor.

Kentte faaliyet yürüten Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ile Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ekipleri de "hayat kurtarmak" için belirli dönemlerde suda arama kurtarma eğitimleri alıyor.

Bu sayede zorlu koşullarda hazırlanıp vakalara müdahale güçlerini artıran ekipler, olası sel ve su baskınlarının yanı sıra baraj, göl ve akarsularda kaybolan ya da yardım isteyenlerin imdadına hızlıca yetişmeyi amaçlıyor.

Depremlerde de önemli görev üstlenen ekipler, son olarak yeraltı ve kar sularıyla debisi yükselen Munzur Çayı'nda iki etaptan oluşan eğitim programına katıldı.

Gruplar halinde çayda hareket eden ekipler, yaklaşık 30 kilometrelik alanda sondalama ve kıyı taraması gerçekleştirerek tecrübe kazandı.

"Bahar döneminde Munzur Çayı'nın debisi oldukça yükseliyor"

Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi Dalış Amiri Kerim Gündüz, AA muhabirine, özellikle Munzur ve Pülümür çaylarında yazın boğulma vakalarının arttığını söyledi.

Ekibindeki 8 personelle vakalara müdahale ettiğini belirten Gündüz, "Her ay mutlaka suda arama kurtarma eğitimlerimizi yapıyoruz. Bahar döneminde Munzur Çayı'nın debisi oldukça yükseliyor ve eğitimlerimiz zorlaşıyor. Eğitimlerimiz esnasında genellikle iki grup oluşturarak suda sondalama, kaya ve ağaç diplerinde aramalara ağırlık veriyoruz." dedi.

Dalgıç Burak Doba da 2019 yılından beri Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yaptığını dile getirdi.

"Eğitimler sayesinde Munzur Çayı ile ilgili bir fikrimiz oluyor"

Olası afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır olduklarını vurgulayan Doba, "Genel olarak Munzur Çayı'nda suda arama kurtarmaya yoğunlaşmış durumdayız. Suyun içinde sondalama yaparak eğitimler yapıyoruz. Bunun dışında baraj göllerinde tüplü dalış eğitimlerimize devam ediyor. Bu eğitimler sayesinde Munzur Çayı ile ilgili bir fikrimiz oluyor ve arama yaparken nerelere bakmamız gerektiğini belirleyebiliyoruz." diye konuştu.

MUDAK üyesi Alişer Ölmez de kentte yaşayan bir gencin 2019'da boğulmasının ardından arama kurtarma derneğini kurduklarını hatırlattı.

Ölmez, derneğin çeşitli alanlarda faaliyet yürüttüğünü belirterek, "Deprem, sel ve çığ gibi afetlere yönelik birçok eğitimler aldık ve devam etmekteyiz. Munzur Çayı'nda suda kıyı araması için eğitim çalışması yaptık ve Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle çok başarılı bir faaliyet oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de arama kurtarma ekipleri, coşkun akan Munzur Çayı'nda eğitim alıyor - Son Dakika

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