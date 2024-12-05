Tunceli'de Ayı Ailesi Görüntülendi

Tunceli'de ayı ailesi böyle görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de doğa fotoğrafçıları, ayı ailesini dron ve kamera ile kayıt altına aldı. Görüntüler, belgeselleri aratmadı.
Tunceli'de, doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Can Toprakçı ile Düzgün Bozay, Pülümür ilçesinde karlı zirvelerde yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayıyı dron kamerasıyla kayıt altına aldı. Kar kalınlığının arttığı bölgelerde güçlükle ilerleyen ayı ailesi, görüntülenmelerine aldırış etmezken uzun süren gezintinin ardından ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
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