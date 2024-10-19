Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.
Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Dağlar Karla Kaplandı - Son Dakika
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