Tunceli'de dün büfeye giren otomobilin kaza anı kameraya yansıdı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de dün büfeye giren otomobilin kaza anı kameraya yansıdı, 6 kişi yaralandı

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Tunceli'de dün Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde bir otomobil büfeye girerek 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre araç, büfe önünde bekleyenlere ve malzemelere çarparak durdu; araçtaki 2 kişi ile büfe önündeki 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de otomobilin büfeye girdiği ve 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ş.S'nin kullandığı 23 ACH 741 plakalı otomobilin dün Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde büfeye girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Araçtaki 2 kişi ile büfe önünde bulunan 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin büfenin önünde bekleyenlere ve malzemelere çarparak durduğu görüldü.

Kaynak: AA
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