Tunceli'de dün büfeye giren otomobilin kaza anı kameraya yansıdı, 6 kişi yaralandı

Tunceli'de dün büfeye giren otomobilin kaza anı kameraya yansıdı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de dün Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde bir otomobil büfeye girerek 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre araç, büfe önünde bekleyenlere ve malzemelere çarparak durdu; araçtaki 2 kişi ile büfe önündeki 4 kişi yaralandı.
Tunceli'de otomobilin büfeye girdiği ve 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ş.S'nin kullandığı 23 ACH 741 plakalı otomobilin dün Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde büfeye girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Araçtaki 2 kişi ile büfe önünde bulunan 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin büfenin önünde bekleyenlere ve malzemelere çarparak durduğu görüldü.
Kaynak: AA
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