Tunceli\'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtaran polis memurları ödüllendirildi

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Tunceli'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtaran iki polis memuru ödüllendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtaran polis memurlarına ödül verilmesi için Valilik binasında program düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, makamında kabul ettiği polislere, özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Programda, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da hazır bulundu.