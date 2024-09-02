Tunceli'de iş makinesi kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kentte müteahhitlik yapan Tekin Çiçek, Ovacık'ın Eğripınar köyünde inşaat alanında çalışma yapan ekskavatörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tekin'in cenazesi, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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