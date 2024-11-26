Tunceli'de izinsiz gösteri yaparak polise mukavemet eden 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme yapılmasının ardından izinsiz eylem yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de İzinsiz Gösteri: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?