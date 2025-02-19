Tunceli'de Kar Yağışı 82 Köy Yolunu Kapattı

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Tunceli'de kar yağışı 82 köy yolunu ulaşıma kapattı

TUNCELİ - Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Hozat ve merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyardığı Tunceli'de yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle Nazımiye ve Hozat ilçeleri ile merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı.