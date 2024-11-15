Tunceli'de Kaybolan 5 Kız Çocuğu Dronla Bulundu

Güncel

1) TUNCELİ'DE, ORMANDA KAYBOLAN 5 KIZ ÇOCUĞUNU JANDARMA EKİPLERİ DRONLA BULDU

TUNCELİ'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki Salördek Ormanları'nda gezinti yaparken kaybolan 5 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü ile Nazimiye ilçeleri arasında kalan bölgedeki ormanda, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Salördek' gezisine katılan yaşları 15 olan 5 kız çocuğu, yönlerini kaybederek kayboldu. Öğretmenlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 1 komando timi sevk edildi. Ekiplerin 2 dronla yaptığı keşifte, 5 kız çocuğunun yeri belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.