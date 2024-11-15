Tunceli'de Kaybolan 5 Kız Çocuğu Dronla Bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de Kaybolan 5 Kız Çocuğu Dronla Bulundu

Tunceli'nin Pülümür ve Nazimiye ilçeleri arasındaki ormanda kaybolan 5 kız çocuğu, jandarma ekiplerinin dron desteğiyle kurtarıldı. Çocuklar, sağlık durumları iyi bir şekilde öğretmenlerine teslim edildi.

15.11.2024 20:18
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1) TUNCELİ'DE, ORMANDA KAYBOLAN 5 KIZ ÇOCUĞUNU JANDARMA EKİPLERİ DRONLA BULDU

TUNCELİ'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki Salördek Ormanları'nda gezinti yaparken kaybolan 5 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulunarak kurtarıldı.

Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü ile Nazimiye ilçeleri arasında kalan bölgedeki ormanda, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Salördek' gezisine katılan yaşları 15 olan 5 kız çocuğu, yönlerini kaybederek kayboldu. Öğretmenlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 1 komando timi sevk edildi. Ekiplerin 2 dronla yaptığı keşifte, 5 kız çocuğunun yeri belirlendi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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