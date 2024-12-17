Tunceli\'de Sis Manzarası Dronla Görüntülendi

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TUNCELİ'de sis etkili oldu. Kent, sisli havada dronla havadan görüntülendi.

Doğal güzellikleri, inanç mekanları, yaban hayatı, endemik türleri ile öne çıkan ve ziyaretçilerini etkileyen Tunceli'de sis etkili oldu. Kenti merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü ve Kavun ve Düldül tepelerinin altında oluşan sis bulutu dronla görüntülendi. Yer yer yerleşim yerlerini de kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.