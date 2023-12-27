Tunceli\'de Trafo Duvarına Çarpan Otomobilde Hasar Oluştu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafo duvarına çarpan otomobilde hasar oluştu.
Ali A'nın kullandığı 23 EE 981 plakalı otomobil, Mescit Mahallesi Mustafa Ataş Bulvarı'nda hareket halindeyken gaz pedalında arıza oluştu.
Kontrolden çıkan otomobil trafo duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Otomobilde hasar oluştu.
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