Tunceli'de Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi

Tunceli\'de Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' etkinliği, Yüksek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşmacı olarak katılan gaziler, öğrencilere tarih bilinci aşılamak için bilgilendirme yaptı ve anılarını paylaştı. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

22.02.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yüksek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan gaziler, öğrencilere tarih bilinci aşılamak için bazı konularda bilgilendirme yaptı, anılarını anlattı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Çemişgezek, Tunceli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:57:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement