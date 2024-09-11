Tunceli'de Depreme Dayanıklı 684 Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Tunceli'de Depreme Dayanıklı 684 Konut İnşaatı Devam Ediyor

Tunceli\'de Depreme Dayanıklı 684 Konut İnşaatı Devam Ediyor

Tunceli'de yapı stokunu iyileştirme çalışmaları kapsamında inşaatına başlanan 684 konutun inşası sürüyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yapı stokunun düzeltilmesiyle olası bir depremde insanları ölümden kurtaracaklarını belirtti.

11.09.2024 19:03
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BİLİM insanlarının '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, yapı stokunu iyileştirme çalışmaları kapsamında inşaatına başlanan 684 konutun inşası sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Yapı stokunun düzeltilmesiyle olası bir depremde insanları ölümden kurtarmış olacağız" dedi.

Ovacık ile Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, depreme hazırlık çalışmaları sürüyor. Risk analizi yapılan 7 ilçe ve kent merkezinde çok sayıda hasarlı binanın yıkımına başlandı ve kent genelinde toplamda 1122 konteyner yerleştirildi. Ayrıca, il yapı stokunu düzeltmek, evlerin yıkılmasından kaynaklı artan kiraları en uygun düzeyde tutmak, geçmiş depremlerdeki hak sahiplerine konutlarını teslim etmek, emniyet personelinin depreme dayanıklı lojman ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların satın alabileceği depreme dayanıklı yapıları ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan 684 konutun yapım çalışmaları da sürüyor. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Aktuluk Mahallesi'nde yapımı süren 528 TOKİ konutu ile Atatürk Mahallesi'nde 96 ve Cumhuriyet Mahallesi'nde 60 daireli polis lojmanı inşaatlarını gezip ilgililerden bilgi aldı.

Kenttin deprem gerçeği olduğunu belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Bu anlamda bir yandan hak sahiplerinin binalarını yaptığımız gibi bir yandan da yapı stokunu düzeltmeye çalışıyoruz. İlimizde kira fiyatları yapı stokunun yetersizliğinden dolayı oldukça yükseldi. O nedenle bu konutları ne denli hızlı bitirirsek şehri de o kadar rahatlatmış olacağız. Yapı stokunun düzeltilmesiyle olası bir depremde insanları ölümden kurtarmış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Depreme Dayanıklı 684 Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Depreme Dayanıklı 684 Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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