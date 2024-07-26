Tunceli'de yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı

Tunceli'de bir işçi, kara yolunda yaralı bir kuşu kurtarmak isterken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. İşçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

26.07.2024 21:17
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Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli- Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü.

Kamyonet sürücüsünden durmasını isteyen Karaca, araçtan inip kurtarmak için yolun ortasındaki kuşa yöneldi.

Bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca'yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA

Tunceli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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