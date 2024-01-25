Tunceli, depreme hazırlanıyor

Tunceli'de asker ve polisin katılımı ile deprem tatbikatı gerçekleştirildi

TUNCELİ - Deprem bilimcilerin sık sık uyarılarda bulunduğu Tunceli'de muhtemel bir deprem öncesi hazırlık çalışmalarına hız verildi. Bir yandan konteyner kentlerin kurulduğu Tunceli'de diğer yandan da asker ve polisin katılımıyla tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Tunceli'de bin 686 ağır hasarlı yapı tespit edilmişti. Doğu Anadolu fay hattı ile Kuzey Anadolu fay hattının kesiştiği noktada yer alan kentte, konteyner kentler kurulmasının yanı sıra olası bir depremde görev alacak jandarma ve polis ekiplerinden oluşan bin 600 kişiye eğitimler verilmeye başlandı. Kent merkezinde bulunan eski vali konağı yıkılarak deprem tatbikat alanına dönüştürülürken Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da bin 200'ü jandarma, 400'ü de polisten oluşan bin 600 kişilik ekibin katıldığı tatbikat çalışmalarını yerinde izledi.

Eski valilik konutu tatbikat alanı oldu

Deprem tehdidinin henüz gelmeden ilin kapasitesiyle bir şeyler yapabilecekleri kanaatine vardıklarını belirten Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz güvenlik hassasiyeti öncelikli olan bir il. Geçmiş problemlerinin de çok büyük kısmını ardında bırakmış, şu an o sıkıntıları yaşamadığımız bir yer. Fakat bununla beraber hem jandarma hem polis mevcudiyetimiz diğer illerle mukayese ettiğimiz zaman oldukça fazla. Bunun bir hesabını yaptık arkadaşlarımızla beraber. Bizim hem polis özel harekat hem polis çevik kuvvet, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerimizden tam 80 tim bunu 20 kişiyle çarptığımızda yaklaşık bin 600 kişi, başka kolay kolay da muadili yakalanmayacak bir hazır kuvveti arama-kurtarma eğitimini almış hazır, profesyonel, birbiriyle çalışabilen, mesai arkadaşlarını bir araya getirebiliyoruz. Bulunduğumuz yer eski valilik konutu. Bunu yıktık ve burayı bir antrenman alanı, bir tatbikat alanı olarak belirledik. Burada zaman zaman 3 ayda 4 ayda bir tekrarlama eğitimlerini devam ettireceğiz" dedi.

Tunceli, deprem tatbikatlarının okulu olacak

Oluşturulan bin 600 kişilik arama-kurtarma ekibini diri tutacaklarını ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İçişleri Bakanlığımız bu konunun üzerinde çok hassasiyetle duruyor. Yaptığımız görüşmeler neticesinde burada yeni parkurlar oluşturacağız. Tunceli bu işin okulu gibi olacak. Jandarmanın, emniyetin eğitim alanları olacak. ve bu sürecin sonunda arama-kurtarma faaliyeti için ihtiyaç duyulan alet, edevat, teçhizat ve makineleri almış olacağız. Atama dönemi değişse de buradaki personel batı görevine ya da başka göreve tayini çıksa bile biz buradaki kitleyi 3 ayda bir 4 ayda bir vereceğimiz eğitimlerle zinde tutmak istiyoruz. Allah göstermesin deprem felaketini hiçbir bölgenin yaşamasını istemiyoruz ama buradaki hazır kuvvete ihtiyaç duyulduğu zaman ülkemizin içerisinde veya ülkemizin dışında AFAD'ımızın koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yönlendireceğiz. Burada bu işin oturmasını takım arkadaşlarımızla beraber çok ama çok arzu ediyoruz" diye konuştu.

Riskli alanlar tespit edildi

6 şubat depreminin ardından kentin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlatan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'deki ağır hasarlı yapılar tespit edildi ve hak sahipliği süreci devam ediyor. Biz il merkezinde ve ilçelerimizde bu hak sahiplerine verilmek üzere konteyner kentler oluşturduk. Fakat bunu aynı zamanda bir kentsel dönüşüm mekanizması olarak da kullanacağız. Şöyle ki kamu binalarımızda, kamu lojmanlarımızda eğer bir problem varsa bunların tespitlerini yaptırıyoruz. Bunları yıkarken memurlarımızın lojman ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Veyahut vatandaşlarımız derse ki benim yapım ağır hasarlı bunu yıkacağım, birkaç aylığına ihtiyacım var derse konteyner kentlerde geçici süreyle ikametlerini sağlamış olacağız. Bu münasebetle Bakanlıkla bir mesai harcıyoruz. Bölgemizde henüz jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışması yerel yönetimlerce tamamlanmamış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerimizde Pülümür, Ovacık, il merkezi ve Nazımiye başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde yerel yönetimlerin çalışmasına taban oluşturacak şekilde mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

6 Şubat depreminde zarar görmemekle beraber riski olabilecek alanların tespitini de yaptıklarını kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, bu alanları tahliye ederek ölümlerin, enkazların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.