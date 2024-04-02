Tunceli\'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Ali Boğazı bölgesinde terör örgütlerine yönelik "Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu" düzenledi.
Arazide arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara tespit etti.
Mağaralardaki aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyup mağaraları kullanılamaz hale getirdi.
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. İİT, uluslararası yardım örgütlerine yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal eden suçlar olarak nitelendirdi ve İsrail'i evrensel insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı. Ayrıca, uluslararası toplumdan Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için baskı yapmasını istedi.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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