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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli\'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Boğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 mağara tespit etti ve içerisinde çok sayıda mühimmat bulundu. Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyarak mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

02.04.2024 22:12
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Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Ali Boğazı bölgesinde terör örgütlerine yönelik "Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu" düzenledi.

Arazide arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 mağara tespit etti.

Mağaralardaki aramalarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyup mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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