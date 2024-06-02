Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde belediye başkanlığı seçimi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde belediye başkanlığı seçimi tamamlandı

Tunceli\'nin Mazgirt ilçesinde belediye başkanlığı seçimi tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yenilenmesine karar verilen Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Seçmenler, sabah saat 08.00'de oy verme işlemine başlayarak oylarını kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

02.06.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yenilenmesine karar verdiği Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Sabah saat 08.00'de oy verme işleminin başlamasıyla beldedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu okullara gelerek oylarını kullandı.

Beldede saat 17.00 itibariyle belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Görevliler, gerekli işlemlerin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.

Jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okulların çevrelerinde ve sandıkların bulunduğu salonlarda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Jandarma, Akpazar, Mazgirt, Tunceli, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde belediye başkanlığı seçimi tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
17:00 Doğan Alemdar ve Ahmet Can Kaplan, Ümit Milli Takım’a gönderildi Doğan Alemdar ve Ahmet Can Kaplan, Ümit Milli Takım'a gönderildi
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 18:18:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde belediye başkanlığı seçimi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement