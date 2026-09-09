Tunceli Pertek'te 12 metreden düşen işçi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde yüksek gerilim direğinde çalışan işçi F.Y., yaklaşık 12 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.Y., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde yüksek gerilim direğinden düşen işçi ağır yaralandı.
Sağman köyünde yüksek gerilim direğinde çalışma yapan F.Y. yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan F.Y, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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