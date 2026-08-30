Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, büyük zaferin milletin bağımsızlık iradesini temsil ettiğini vurgulayarak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti, başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle andı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aygöl, mesajında, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, inancın ve kararlılığın tarihe altın harflerle yazıldığı gün olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletin bağımsız yaşama iradesini ortaya koyan, Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Aygöl, şunları kaydetti:

"30 Ağustos zor şartlar altında dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusu etrafında kenetlenerek neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir. Bu büyük zafer, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını hatırlatan eşsiz bir mirastır. Bugün bizlere düşen görev ise bu mirasın taşıdığı sorumlulukla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize tarihimizin şanlı sayfalarından aldıkları ilhamla, ülkemizin yarınlarına güven ve umutla yürüyebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında aynı gururu, aynı heyecanı ve aynı ortak geleceği paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğimiz, ortak değerlerimizi ise bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ olarak görüyor, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz."

Aygöl, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, "Onların bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, bağımsızlığımızı ve milli irademizi koruyarak ülkemizi gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Tuncelili hemşehrilerim olmak üzere milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalansın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:51:06. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement