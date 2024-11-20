Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanları\'na Terör Suçlamasıyla Ceza

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TUNCELİ Belediye Başkanı DEM Parti'li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli Belediye Başkanı DEM Parti'li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün de aralarında olduğu 4 sanık hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçuyla açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi mahkeme ile belediye binası önünde geniş güvenlik önemleri alındı. Duruşmaya her iki başkan da katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından savcılık sanıklar hakkında tutuklama talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa 'Terör örgütüne üye olma' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı koyarak, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, yapımı devam eden Pembelik Barajı'ndaki gösteri ile birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer almıştı.