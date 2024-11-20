Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarına Terör Suçundan Hapis Ceza

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(TUNCELİ) - DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte 4 sanık hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma nedeniyle Tunceli Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde başlayan duruşmaya, sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Savcının hazırladığı iddianamenin okunmasının ardından sanık avukatları savunma yaparak, müvekkillerinin beraatını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme, Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül ve diğer 2 sanığa 'terör örgütüne üye' olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı

İddianamede, sanıkların terör örgütü üyelerinin cenazelerine katıldıkları suçlaması yer aldı.