Tunus'ta 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı
Tunus'ta 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı

06.03.2026 15:06
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Tunus'a gerçekleştirdikleri ziyarette 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlattı.

Heyet, Tunus merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek darbe girişimi sırasında yaşananlar ve benzer yapıların faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturulması konularını ele aldı.

Tunus'taki temaslar kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı etkinlikte Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları ile kurum temsilcileri bir araya geldi.

Programda, 15 Temmuz gecesinde yaşananlar ve bu sürecin gelecek nesillere aktarılmasının önemi ele alındı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, darbe girişiminin ardından kurulan dernek aracılığıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Turunç, farklı ülkeleri ziyaret edip 15 Temmuz'da yaşananları anlattıklarını belirterek, "Bu tür yapıların eğitim, ekonomi veya medya alanlarında faaliyet göstererek kendilerini kamufle edebildiğini anlatıyoruz. Amacımız, yaşadığımız süreci paylaşmak ve benzer girişimlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak." dedi.

"O gece yaşananlar unutulmamalı"

15 Temmuz gazisi Gökhan Tunç da darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünde açılan ateş sonucu yaralandığını belirterek o gece yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Tunç, dernek faaliyetleri kapsamında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen programlarda 15 Temmuz'da yaşananları anlattıklarını belirterek, benzer girişimlerin bir daha yaşanmaması için toplumsal hafızanın canlı tutulmasının önemine dikkati çekti.

Şehit yakını Nizami Gülşen ise darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne düzenlenen saldırıda 3 yakınını kaybettiğini belirtti.

Gülşen, 15 Temmuz'un unutulmaması için çeşitli etkinliklere katıldıklarını ifade ederek bu tür programların gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler anılırken, yaşananların uluslararası kamuoyuna anlatılmasının önemine de dikkat çekildi.

Kaynak: AA

İsmail Hakkı Turunç, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Tunus

