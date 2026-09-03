Tunus'ta 3 STK krizin çözümü için ortak koordinasyon girişimi başlattı

Tunus'ta 3 sivil toplum kuruluşu (STK) ülkede yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal krizin çözümü için ortak hareket etmek amacıyla koordinasyon girişimi başlattı.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), Tunus Ulusal Avukatlar Birliği ve Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği tarafından yayımlanan ortak bildiride, ülkede "derin bir siyasi, ekonomik ve sosyal kriz" yaşandığı belirtildi.

Sendikanın Facebook hesabından yayımlanan bildiride, mevcut politikaların biriken krizleri çözmekte başarısız olduğu, Tunusluların yaşam koşullarını ağırlaştırdığı, satın alma gücünü zayıflattığı ve yoksulluk, işsizlik ve kırılganlığı artırdığı kaydedildi.

Ülkede hak ve özgürlükler alanında "tehlikeli bir gerileme" yaşandığı savunulan bildiride, siyasi, sendikal ve sivil faaliyetler üzerindeki baskının arttığı, yargının siyasi çatışmalarda giderek daha fazla kullanıldığı ve adil yargılanma ile savunma hakkına ilişkin güvencelerin zedelendiği aktarıldı.

Bildiride ayrıca su ve elektrik kesintileri, ilaç ve temel tüketim ürünlerinin bulunamaması ile fiyat artışlarının artık geçici sorunlar olmaktan çıktığı, günlük yaşam koşullarını ve Tunusluların onurunu doğrudan etkilediği ifade edildi.

Üç STK, mevcut yönetimin uyguladığı politikaların ve bunların sonuçlarının siyasi sorumluluğunu taşıdığını savunarak, ülkenin "inkar, sessizlik veya tek seslilik" anlayışıyla yönetilemeyeceğini vurguladı.

Ortak açıklamada, "Tunus ve Tunuslular için" koordinasyon çerçevesi oluşturulduğu, bunun hukuk devleti ve kurumlarının korunması, sivil toplumun bağımsızlığının savunulması ve hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçladığı belirtildi.

Gelecek hafta ortak eylem gündemde

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği Başkanı Bessam Trifi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bildiriden önce 3 kuruluşun çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerde Tunusluların yaşam koşullarındaki kötüleşme, kamu hizmetlerindeki gerileme ve elektrik kesintilerinin ele alındığını söyledi.

Trifi, girişimin kuruluşlar arasında ortak hareket için "ilk adım" olduğunu belirterek, gelecek hafta Tunusluların yaşam koşullarındaki kötüleşmeyi protesto amacıyla ortak bir eylem ilan edebileceklerini dile getirdi.

"Komplo davası" için mahkeme önünde eylem

Öte yandan başkent Tunus'taki Temyiz Mahkemesi önünde, "devlet güvenliğine karşı komplo" davasında hüküm giyenlerin aileleri ile insan hakları savunucuları ve siyasetçiler protesto düzenledi.

Eylemciler, özgürlük ve tutukluların serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Davadaki hükümlülerden eski Nahda Hareketi yöneticisi Abdülhamid Celasi'nin eşi Muniye İbrahim, eylemde yaptığı konuşmada protestoların özgürlük ve demokrasi için devam edeceğini söyledi.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği Başkanı Trifi de davanın yaz dönemindeki yargı dairelerinden birine atanmasını ve avukatlara kısa süre verilmesini eleştirerek, Temyiz Mahkemesine hukuk ve adalet çerçevesinde karar verme çağrısında bulundu.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo" davasında 28 Kasım'da açıklanan kararlarda tutuklu sanıklar 10 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Sanıklar arasında eski Nahda Hareketi yöneticisi Nurreddin el-Buhayri, eski Cumhurbaşkanlığı Divanı Başkanı Rıza Belhac, Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi ve eski Bakan Gazi eş-Şevvaşi de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de olağanüstü tedbirler almasıyla başlayan siyasi kriz sürerken, muhalif siyasi ve sivil toplum çevreleri Said'in adımlarını eleştiriyor. Said ise tedbirlerinin devleti "yakın bir tehlikeden" korumaya yönelik olduğunu ve hak ve özgürlüklere müdahale edilmediğini söylüyor.