Tunus'ta 4 Sumud Filosu aktivistinin serbest bırakılması için yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Tunus'ta 4 Sumud Filosu aktivistinin serbest bırakılması için yürüyüş yapıldı

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Tunus'ta, Sumud Filosu bağlantılı tutuklu dört aktivistin serbest bırakılması için yürüyüş düzenlendi. Sendikaların çağrısıyla yapılan gösteride, 6 Mart'tan beri tutuklu aktivistlerin salıverilmesi ve adli sürecin bitmesi istendi.

TUNUS (AA) - Tunus'ta, Küresel Sumud Filosu ile bağlantılı olarak tutuklanan dört aktivistin serbest bırakılması ve Filistin davasına destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Gösteri, aralarında Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Tunus İnsan Hakları Birliği, Ulusal Avukatlar Birliği ve Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunun bulunduğu çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlendi.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJT) önünde başlayan gösteriye farklı siyasi ve toplumsal kesimlerden çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler, tutuklu aktivistlerin serbest bırakılmasını ve haklarındaki adli sürecin sona ermesini talep etti.

Yürüyüşte Tunus ve Filistin bayraklarının yanı sıra tutuklu aktivistlerin fotoğrafları taşındı.

Göstericiler, "Sumud'un kahramanları, zincirleri kıracağız", "Tutuklular serbest kalana kadar devam edeceğiz" ve "Ne istibdat ne sömürgecilik, özgürlük, özgürlük" sloganlarını attı.

Göstericilerin taşıdığı pankartlarda ise "Filistinlilerin hakkını desteklemek suç değildir" ve "Filistin'le dayanışmayı suç saymak vatana ihanettir" ifadeleri yer aldı.

Yürüyüş, başkent merkezindeki güzergah boyunca devam etti.

Göstericiler Fransa Enstitüsü önünde durarak Filistin'e yönelik politikaları protesto etti, ardından Habib Burgiba Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu'na kadar yürüdü.

Tunus'ta Küresel Sumud Filosu davası

Küresel Sumud Filosu ile bağlantılı Vail Nevvar, Gassan el-Hanşiri, Gassan el-Buğdiri ve Nebil Şunufi, 6 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyor.

Tunus'taki Ekonomik ve Mali Yargı Merkezi'nde yürütülen soruşturma kapsamında dört aktivistin tutukluluk süresi 11 Eylül'de dört ay daha uzatıldı.

Soruşturmanın, aralarında kara para aklama, dolandırıcılık ve bağışlardan elde edilen paraların kişisel amaçlarla kullanılması şüphelerinin de bulunduğu mali suç iddialarına ilişkin olduğu bildirildi.

Aktivistler ise suçlamaları reddediyor.

Vail Nevvar'ın 16 Ağustos'ta başladığı açlık grevine Gassan el-Hanşiri, Gassan el-Buğdiri ve Nebil Şunufi de 10 Eylül'de katıldı.

Kaynak: AA
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