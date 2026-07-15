Tunus'ta Gazeteciye Hapis Cezası Tepkisi - Son Dakika
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Tunus'ta Gazeteciye Hapis Cezası Tepkisi

15.07.2026 21:01
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Gazeteciler Sendikası, Heysem Mekki'nin bir yıl hapis cezasını kınadı ve temyiz çağrısında bulundu.

Tunus Gazeteciler Ulusal Sendikası (SNJT), Sfakes İstinaf Mahkemesinin gazeteci Heysem Mekki hakkında verdiği 1 yıl hapis cezasını kınayarak kararın bozulması çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Sfakes İstinaf Mahkemesinin Mekki hakkında verdiği 1 yıl hapis cezasının "büyük endişe" ile karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu davanın, Mekki'nin sosyal medya hesabından Sfakes Habib Burgiba Üniversite Hastanesi'ndeki koşulları eleştiren paylaşımı nedeniyle hastane yönetiminin açtığı şikayet üzerine görüldüğü ifade edildi.

Gazetecilerin görüş ve paylaşımları nedeniyle, özellikle kamu yararını ilgilendiren konularda yargılanmasının "kaygı verici bir eğilim" olduğu vurgulanan açıklamada, Mekki hakkındaki kararın bozulması için temyize başvurulması çağrısı yapıldı.

Sendika, davayı yakından takip etmeyi sürdüreceğini ve halen tutuksuz yargılanan Mekki'yi savunmak için tüm hukuki ve sendikal mekanizmaları kullanacağını bildirdi.

Özel radyo kanalı Mozaik FM, Ocak 2024'te, Sfakes'teki Ulusal Muhafız Teşkilatı'na bağlı soruşturma birimlerinin, Habib Burgiba Üniversite Hastanesinin şikayeti üzerine Mekki'nin ifadesine başvurduğunu duyurmuştu.

Şikayette, Mekki'nin "gerçeğe aykırı haber yaymak ve hastanedeki Afrikalı göçmenlerin fotoğraflarını izinsiz paylaşarak kamuoyunu kışkırtmak" ile suçlandığı belirtilmişti.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri son dönemde çeşitli vesilelerle Tunus yönetimini ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve gazeteciler, aktivistler ile muhalif siyasetçilere yönelik yargı süreçlerini artırmakla suçlarken, Tunus hükümeti bu iddiaları reddediyor.

Hükümet, yargının bağımsız olduğunu ve yargı süreçlerine müdahale edilmediğini söylüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Gazeteciye Hapis Cezası Tepkisi - Son Dakika

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